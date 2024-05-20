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В прошлом году 206 411 человек были зарегистрированы в качестве безработных

В прошлом году 206 411 человек были зарегистрированы в качестве безработных В прошлом году 206 411 человек были зарегистрированы в качестве безработных.
Внутренняя политика
20 мая 2024 г. 15:01
В прошлом году 206 411 человек были зарегистрированы в качестве безработных

В прошлом году 206 411 человек были зарегистрированы в качестве безработных.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей за 2023 год.

Согласно отчету, в региональных отделениях Государственного агентства занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения в качестве безработных зарегистрированы 90 905 женщин и 115 506 мужчин.

Отметим, что в 2022 году этот показатель составлял 53 586 человек (21 572 - женщины, 32 014 - мужчины).

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