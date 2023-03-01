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В прокуратуре Нахчывана возбуждено несколько уголовных дел по жалобам граждан

В прокуратуре Нахчывана возбуждено несколько уголовных дел по жалобам граждан "Генеральная прокуратура совместно с новым руководством прокуратуры Нахчыванской Автономной Республики внимательно рассматривает заявления и жалобы, поступившие от граждан. В настоящее время по ним возбуждено несколько уголовных дел. В дальнейшем обществе
Внутренняя политика
1 марта 2023 г. 01:38
В прокуратуре Нахчывана возбуждено несколько уголовных дел по жалобам граждан

"Генеральная прокуратура совместно с новым руководством прокуратуры Нахчыванской Автономной Республики внимательно рассматривает заявления и жалобы, поступившие от граждан. В настоящее время по ним возбуждено несколько уголовных дел. В дальнейшем общественность будет проинформирована о ходе расследования".

Как сообщает Report, об этом в интервью телеканалу REAL TV заявил генеральный прокурор Азербайджанской Республики Кямран Алиев.

По его словам, в прокуратуре Нахчыванской Автономной Республики работы по чистке будут продолжены:

"Созданы совместные следственные группы, состоящие из сотрудников как Генеральной прокуратуры, так и прокуратуры Нахчыванской Автономной Республики. Я верю, что эти работы дадут результаты".

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvan Prokurorluğunda vətəndaşların şikayətləri əsasında bir neçə cinayət işi başlanılıb

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