В прокуратуре Нахчывана возбуждено несколько уголовных дел по жалобам граждан

"Генеральная прокуратура совместно с новым руководством прокуратуры Нахчыванской Автономной Республики внимательно рассматривает заявления и жалобы, поступившие от граждан. В настоящее время по ним возбуждено несколько уголовных дел. В дальнейшем обществе

"Генеральная прокуратура совместно с новым руководством прокуратуры Нахчыванской Автономной Республики внимательно рассматривает заявления и жалобы, поступившие от граждан. В настоящее время по ним возбуждено несколько уголовных дел. В дальнейшем общественность будет проинформирована о ходе расследования".

Как сообщает Report, об этом в интервью телеканалу REAL TV заявил генеральный прокурор Азербайджанской Республики Кямран Алиев.

По его словам, в прокуратуре Нахчыванской Автономной Республики работы по чистке будут продолжены:

"Созданы совместные следственные группы, состоящие из сотрудников как Генеральной прокуратуры, так и прокуратуры Нахчыванской Автономной Республики. Я верю, что эти работы дадут результаты".