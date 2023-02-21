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В прокуратуре города Баку прошла конференция, посвященная 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева

В прокуратуре города Баку прошла конференция, посвященная 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева В прокуратуре города Баку состоялась конференция на тему "Роль великого лидера Гейдара Алиева в спасении азербайджанской государственности" с участием работников прокуратур города и подведомственных районов.
Внутренняя политика
21 февраля 2023 г. 17:31
В прокуратуре города Баку прошла конференция, посвященная 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева

В прокуратуре города Баку состоялась конференция на тему "Роль великого лидера Гейдара Алиева в спасении азербайджанской государственности" с участием работников прокуратур города и подведомственных районов.

Как сообщает Report, участники конференции почтили светлую память великого государственного деятеля Гейдара Алиева, возложив цветы к его бюсту.

Прокурор города Баку Эльшан Аббасов рассказал о жизненном пути Гейдара Алиева, сыгравшего роль спасителя в истории национальной свободы и независимости нашего народа, о его роли в предотвращении заговоров против независимости, территориальной целостности и государственности Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakı şəhər prokurorluğunda Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyi ilə əlaqədar konfrans keçirilib

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