В прокуратуре города Баку прошла конференция, посвященная 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева

В прокуратуре города Баку состоялась конференция на тему "Роль великого лидера Гейдара Алиева в спасении азербайджанской государственности" с участием работников прокуратур города и подведомственных районов.

В прокуратуре города Баку состоялась конференция на тему "Роль великого лидера Гейдара Алиева в спасении азербайджанской государственности" с участием работников прокуратур города и подведомственных районов.

Как сообщает Report, участники конференции почтили светлую память великого государственного деятеля Гейдара Алиева, возложив цветы к его бюсту.

Прокурор города Баку Эльшан Аббасов рассказал о жизненном пути Гейдара Алиева, сыгравшего роль спасителя в истории национальной свободы и независимости нашего народа, о его роли в предотвращении заговоров против независимости, территориальной целостности и государственности Азербайджана.