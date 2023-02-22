О нас

В приютах для женщин не хватает 58% требуемого минимального количества мест

В приютах для женщин не хватает 58% требуемого минимального количества мест В женских приютах по-прежнему не хватает 58% необходимого минимального количества мест.
Внутренняя политика
22 февраля 2023 г. 11:57
В приютах для женщин не хватает 58% требуемого минимального количества мест

В женских приютах по-прежнему не хватает 58% необходимого минимального количества мест.

Как сообщает Report, это отражено в отчете "Охранные ордера по делам о насилии в отношении женщин и домашнем насилии: международные стандарты и национальный опыт Азербайджана".

В документе, подготовленном совместно Государственным комитетом по проблемам семьи женщин и детей и Европейским союзом, даны рекомендации по оказанию услуг пострадавшим.

В отчете говорится, что жертвы имеют право на поддержку в сфере медицинского страхования, финансовой помощи, жилищного обеспечения и занятости, и что информация в этой области должна быть доступна всем жертвам: "Право на безопасное проживание и поддержку должно быть создано для всех жертв за счет увеличения количества мест в женских приютах. В настоящее время все еще не хватает 58% требуемого минимального количества мест. Было предложено создать центры для женщин, ставших жертвами гендерного насилия и изнасилования".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qadın sığınacaqlarında tələb olunan minimum yerlərin 58%-i çatışmır - HESABAT

Экслюзивные новости

Генерал: Азербайджанские спасатели извлекли 26 тел из-под завалов в Хатае
Генерал: Азербайджанские спасатели извлекли 26 тел из-под завалов в Хатае
21 февраля 2023 г. 11:26
В Офисе президента Украины назвали причину прекращения переговоров с Россией
В Офисе президента Украины назвали причину прекращения переговоров с Россией
20 февраля 2023 г. 18:41
Ректор университета Аданы: Первую поддержку Турция получила от братского Азербайджана
Ректор университета Аданы: Первую поддержку Турция получила от братского Азербайджана
20 февраля 2023 г. 17:20
Эксперт: Сотрудничество Азербайджана с Курдистаном и Ираком будет позитивным для региона
Эксперт: Сотрудничество Азербайджана с Курдистаном и Ираком будет позитивным для региона
20 февраля 2023 г. 16:39
Азербайджанские ветераны добровольцами отправились на помощь Турции
ФотоАзербайджанские ветераны добровольцами отправились на помощь Турции
20 февраля 2023 г. 15:02
Банкоматы в Азербайджане смогут выдавать монеты
Банкоматы в Азербайджане смогут выдавать монеты
20 февраля 2023 г. 14:14
Грузооборот Бакинского морского порта в 2022 году вырос на 13,6%
Грузооборот Бакинского морского порта в 2022 году вырос на 13,6%
20 февраля 2023 г. 13:42
Политолог: Азербайджан важный партнер Венгрии в сфере энергетики
Политолог: Азербайджан важный партнер Венгрии в сфере энергетики
20 февраля 2023 г. 11:33
Подоляк: Россия ежедневно теряет в Украине 800 - 1100 военных
Подоляк: Россия ежедневно теряет в Украине 800 - 1100 военных
19 февраля 2023 г. 21:39
Азербайджанский спасатель: Найденные под завалами золотые украшения мы передали турецким жандармам
ФотоАзербайджанский спасатель: Найденные под завалами золотые украшения мы передали турецким жандармам
18 февраля 2023 г. 17:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi