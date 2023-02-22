В приютах для женщин не хватает 58% требуемого минимального количества мест

В женских приютах по-прежнему не хватает 58% необходимого минимального количества мест.

В женских приютах по-прежнему не хватает 58% необходимого минимального количества мест.

Как сообщает Report, это отражено в отчете "Охранные ордера по делам о насилии в отношении женщин и домашнем насилии: международные стандарты и национальный опыт Азербайджана".

В документе, подготовленном совместно Государственным комитетом по проблемам семьи женщин и детей и Европейским союзом, даны рекомендации по оказанию услуг пострадавшим.

В отчете говорится, что жертвы имеют право на поддержку в сфере медицинского страхования, финансовой помощи, жилищного обеспечения и занятости, и что информация в этой области должна быть доступна всем жертвам: "Право на безопасное проживание и поддержку должно быть создано для всех жертв за счет увеличения количества мест в женских приютах. В настоящее время все еще не хватает 58% требуемого минимального количества мест. Было предложено создать центры для женщин, ставших жертвами гендерного насилия и изнасилования".