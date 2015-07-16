В пресс-службу одной из госструктур назначен новый руководитель

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ В пресс-службу Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии Азербайджана назначен новый руководитель.

Как сообщает Report, на эту должность назначен председатель Общественного объединения поддержки просвещению молодежи "Həmrəy" Яхья Бабанлы.

Я.Бабанлы подтвердил информацию Report и сообщил, что назначен на эту должность 2 дня назад, а с сегодняшнего дня приступил к исполнению обязанностей.

Отметим, что Государственное агентство по альтернативным и возобновляемым источникам энергии создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 1 февраля 2013 года.