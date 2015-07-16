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    В пресс-службу одной из госструктур назначен новый руководитель

    Яхья Бабанлы приступит к обязанностям с сегодняшнего дня

    Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ В пресс-службу Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии Азербайджана назначен новый руководитель. 

    Как сообщает Report, на эту должность назначен председатель Общественного объединения поддержки просвещению молодежи "Həmrəy" Яхья Бабанлы.

    Я.Бабанлы подтвердил информацию Report и сообщил, что назначен на эту должность 2 дня назад, а с сегодняшнего дня приступил к исполнению обязанностей. 

    Отметим, что Государственное агентство по альтернативным и возобновляемым источникам энергии создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 1 февраля 2013 года. 

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