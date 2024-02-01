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В преддверии выборов: Жители Физули поделились своей радостью

В преддверии выборов: Жители Физули поделились своей радостью Проживающие на освобожденных после 30-летней оккупации территориях Азербайджана граждане готовятся к внеочередным президентским выборам.
Внутренняя политика
1 февраля 2024 г. 14:58
В преддверии выборов: Жители Физули поделились своей радостью

Проживающие на освобожденных после 30-летней оккупации территориях Азербайджана граждане готовятся к внеочередным президентским выборам.

Сотрудники Report решили узнать мнение жителей города Физули о предстоящих выборах.

Жительница Физули Роза Гянджали отметила, что выборы, которые пройдут впервые после восстановления территориальной целостности Азербайджана, займут особое место в истории страны.

По словам Рагима Масталиева, президентские выборы всегда были знаменательным событием, однако главное отличие предстоящих выборов в том, что они впервые пройдут на всей территории страны.

Еще одна жительница Физули Лейла Аббасова выразила радость в связи с возвращением на родную землю после 30-летней разлуки: "Благодаря храбрости азербайджанской армии, самоотверженности шехидов и мощи нашего государства мы вернулись на свои исконные земли. За это мы благодарны нашему президенту Ильхаму Алиеву. Мы постоянно ощущаем заботу государства".

По мнению Эльчина Теймурова, каждый гражданин должен активно участвовать в избирательном процессе: "Это знаменательные дни новейшей истории Азербайджана. Долгие годы мы ждали освобождения наших земель от оккупации. В результате храбрости азербайджанской армии под руководством главнокомандующего Ильхама Алиева наши родные земли, наконец, свободны. Мы будем отмечать первые президентские выборы здесь как праздник".

Эльмир Исмайлов рад, что спустя долгие годы будет голосовать на родной земле: "Мне было всего 9 лет, когда я покинул Физули, сейчас мне 40. Мы все с нетерпением ждем дня выборов".

Вернувшийся в Физули 5 месяцев назад Самир Насибов выразил уверенность, что народ проявит высокую активность на выборах и проголосует за достойного кандидата: "Считаю это нашим долгом".

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Версия на азербайджанском языке Füzulidə seçki həyəcanı: sakinlər 30 ilin sevinc və qürurunu yaşayır - SORĞU

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