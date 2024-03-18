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В праздничные дни МВД перейдет на усиленный режим работы

В праздничные дни МВД перейдет на усиленный режим работы В праздничные дни сотрудники органов внутренних дел Азербайджана будут работать в усиленном режиме.
Внутренняя политика
18 марта 2024 г. 14:07
В праздничные дни МВД перейдет на усиленный режим работы

В праздничные дни сотрудники органов внутренних дел Азербайджана будут работать в усиленном режиме.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

В ведомстве заявили, что для обеспечения общественного порядка в дни празднования Новруз личный состав МВД будет продолжать службу в усиленном режиме. В местах проведения массовых мероприятий и праздничных гуляний будет увеличено число нарядов полиции.

Для обеспечения безопасности на дорогах республики сотрудники Государственной дорожной полиции будут проводить профилактические и просветительские мероприятия.

"Призываем всех участников дорожного движения строго соблюдать правила и быть внимательными на дорогах", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Polis bayram günlərində gücləndirilmiş iş rejimində çalışacaq

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