В праздничные дни МВД перейдет на усиленный режим работы

В праздничные дни сотрудники органов внутренних дел Азербайджана будут работать в усиленном режиме.

В праздничные дни сотрудники органов внутренних дел Азербайджана будут работать в усиленном режиме.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

В ведомстве заявили, что для обеспечения общественного порядка в дни празднования Новруз личный состав МВД будет продолжать службу в усиленном режиме. В местах проведения массовых мероприятий и праздничных гуляний будет увеличено число нарядов полиции.

Для обеспечения безопасности на дорогах республики сотрудники Государственной дорожной полиции будут проводить профилактические и просветительские мероприятия.

"Призываем всех участников дорожного движения строго соблюдать правила и быть внимательными на дорогах", - говорится в сообщении.