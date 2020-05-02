Глава государства: В правоохранительных органах есть большая потребность в реформах

Президент Ильхам Алиев https://report.az/storage/news/dc264736553aa2b83a3bd19553e02d1e/71e5969b-1665-4dbe-8596-5fc60b87a482_292.jpg

"Сегодня вы назначаетесь на должность генерального прокурора Азербайджанской Республики. Надеюсь, что вы оправдаете это высокое доверие. Вы работаете в органах прокуратуры уже более 30 лет. Вы начали работать еще в советское время, а в последние шесть лет занимаете должность заместителя генерального прокурора Азербайджанской Республики. Надеюсь, что накопленный опыт позволит вам добиться результатов в области совершенствования работы органов прокуратуры и углубления реформ".

Как передает Report, об этом 1 мая заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая в видеоформате генпрокурора Азербайджана Кямрана Алиева.

Глава государства подчеркнул, что в органах прокуратуры, как и во всех сферах, есть необходимость в еще более широкомасштабных реформах: "Сегодня результаты реформ во всех сферах жизни Азербайджана высоко оцениваются гражданами. Реформы означают обновление, новый подход, адаптацию к современным условиям. Проводя реформы, мы усиливаем нашу страну и обусловливаем ее дальнейшее устойчивое развитие. Прогресс без реформ невозможен. Поэтому в правоохранительных органах, как и в других сферах, есть большая потребность в реформах. Надеюсь, что прокуратура Азербайджанской Республики добьется успехов в проведении этих реформ.

Проводятся кадровые реформы, позволившие выдвинуть новые профессиональные, грамотные, современные кадры. Им были поручены важные должности, и это, считаю, также является велением времени, потому что в сегодняшнем мире в политической, экономической сферах, в международной плоскости должны быть современные подходы. Молодые кадры, получившие высококачественное образование, представлены в Администрации Президента, парламенте, других структурах, что является нашим сознательным выбором. Естественно, опытные кадры должны делиться знаниями и с молодым поколением. Поэтому, естественно, проведение более широкомасштабных реформ и в правоохранительных органах является важнейшим условием. Здесь перед вами стоит большая задача, и надеюсь, что вы справитесь с ней. В первую очередь полностью должно быть обеспечено верховенство закона, что является важнейшим условием построения справедливого общества. К сожалению, мы все еще не полностью добились желаемого, в том числе решения, принятые правоохранительными органами, порой противоречат закону, нарушают социальную справедливость, вызывают справедливое недовольство людей, нанося таким образом большой вред нашему общему делу. Одной из причин этого может быть непрофессионализм, но иногда за этим стоят какие-то интересы, личная корысть. Сегодня меня слышат все сотрудники и руководители правоохранительных органов. Мои слова должны стать для них основным указанием, чтобы реформы в правоохранительной системе в Азербайджане углублялись и было обеспечено верховенство закона.

В центре внимания постоянно должен находиться и профессионализм кадров, вам следует серьезно заняться этим вопросом. Необходимо принять дополнительные меры для совершенствования профессионализма действующих сегодня кадров, принятые в органы прокуратуры новые работники должны обладать высоким профессионализмом, в то же время наряду с этим важным фактором всегда должны преобладать принципы преданности государственности. Потому что сегодня успешное существование и укрепление нашего независимого государства в первую очередь связаны с укреплением государственности. Мы должны стараться, чтобы Азербайджан и дальше успешно развивался, чтобы наша независимость постоянно укреплялась. Конечно, в любой сфере кадры должны быть привязаны к государству, народу, должны быть патриотами, государственные интересы для них должны быть превыше всего", - сказал глава государства.