​В Постпредстве Татарстана прошло мероприятие по случаю Дня Республики

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ В Постоянном представительстве Татарстана в Азербайджанской Республике состоялось мероприятие, посвященное 28 Маю — Дню Республики Азербайджан.

Как передает Report, официальная часть мероприятия началась с гимна Азербайджанской Республики.

Со вступительным словом к присутствующим обратился постоянный представитель Республики Татарстан в Азербайджанской Республике Альфред Закиров. Он поздравил соотечественников с Днем Республики Азербайджан, отметив, что татарская диаспора всегда чувствовала себя частью Азербайджана, и что все народы республики проживают в мире и согласии.

Председатель общественного объединения «Татарстан» Абас Миняшев подчеркнул, что обретение независимости Азербайджаном стало переломным моментом в истории республики и сыграло важную роль в становлении первого демократического парламентского государства на мусульманском востоке.

Заместитель общественного объединения «Татарстан» Гаджи Фархад Гафуровакцентировал внимание присутствующих на том, что в своем выступлении по случаю Дня Республики президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что «Азербайджан и его народ глубоко чтят память созидателей Азербайджанской Демократической Республики».

Председатель совета “Национального Информационного Центра Республики Татарстан в Азербайджане” Эмин Рамазанов рассказал о том, что благодаря политике общенационального лидера Гейдара Алиева и стратегии нынешнего президента Ильхама Алиева, в Азербайджане проживают в мире и согласии представители всех национальностей и вероисповеданий, что является показателем мультикультурного и толерантного общества.

В завершении был показан видеофильм о Дне Республики Азербайджан.