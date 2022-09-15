О нас

В посольстве Турции отмечают годовщину освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации

В посольстве Турции отмечают годовщину освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации В посольстве Турции в Азербайджане проходит мероприятие, посвященное 104-й годовщине освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации.
Внутренняя политика
15 сентября 2022 г. 12:36
В посольстве Турции отмечают годовщину освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации

В посольстве Турции в Азербайджане проходит мероприятие, посвященное 104-й годовщине освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации.

Как сообщает Report, наряду с послом Джахитом Багчы и представителями дипмиссии, в мероприятии принимают участие сотрудник представительства Турецкой Республики Северного Кипра в Азербайджане Тевфик Улуал, генсек Парламентской Ассамблеи тюркских государств (TÜRKPA) Мехмет Сурейя Эр, депутаты Милли Меджлиса Хикмет Бабаоглу, Рамиль Гасанов, Анар Искендеров, Айдын Мирзазаде и другие гости.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyə səfirliyində Bakının erməni-bolşevik işğalından azad olunmasının ildönümünə həsr olunmuş tədbir keçirilib
Версия на английском языке ФотоTurkish embassy hosting event dedicated to anniversary of Baku’s liberation from Armenian-Bolshevik occupation

Самое читаемое

Принц Уэльский Чарльз стал новым королем Великобритании
Принц Уэльский Чарльз стал новым королем Великобритании
8 сентября 2022 г. 22:19
Мухтар Бабаев избран президентом Федерации альпинизма Азербайджана
Мухтар Бабаев избран президентом Федерации альпинизма Азербайджана
9 сентября 2022 г. 19:10
Фарид Гаибов принял спортсменов, добившихся успехов на международных соревнованиях
ФотоФарид Гаибов принял спортсменов, добившихся успехов на международных соревнованиях
10 сентября 2022 г. 21:57
Зеленский оценил вероятность начала переговоров с Путиным
Зеленский оценил вероятность начала переговоров с Путиным
12 сентября 2022 г. 00:47
Реальность, вызванная провокациями Армении - создание буферной зоны у границы с Азербайджаном
Реальность, вызванная провокациями Армении - создание буферной зоны у границы с Азербайджаном
13 сентября 2022 г. 03:29
Азербайджанские общественные организации в Турции осудили военную провокацию Армении
Азербайджанские общественные организации в Турции осудили военную провокацию Армении
13 сентября 2022 г. 17:37
Чавушоглу: Турция всегда будет с Азербайджаном
Чавушоглу: Турция всегда будет с Азербайджаном
13 сентября 2022 г. 22:38
Тело шехида Джавидана Бадалова передано семье
Тело шехида Джавидана Бадалова передано семье
14 сентября 2022 г. 10:01
Айхан Косе: В Азербайджане потенциал роста экономики может достичь 4%
Айхан Косе: В Азербайджане потенциал роста экономики может достичь 4%
14 сентября 2022 г. 17:02
Управление Мелиорации и водного хозяйства завершило три тендера на 11 млн манатов
Управление "Мелиорации и водного хозяйства" завершило три тендера на 11 млн манатов
8 сентября 2022 г. 14:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi