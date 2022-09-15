В посольстве Турции отмечают годовщину освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации

В посольстве Турции в Азербайджане проходит мероприятие, посвященное 104-й годовщине освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации.

В посольстве Турции в Азербайджане проходит мероприятие, посвященное 104-й годовщине освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации.

Как сообщает Report, наряду с послом Джахитом Багчы и представителями дипмиссии, в мероприятии принимают участие сотрудник представительства Турецкой Республики Северного Кипра в Азербайджане Тевфик Улуал, генсек Парламентской Ассамблеи тюркских государств (TÜRKPA) Мехмет Сурейя Эр, депутаты Милли Меджлиса Хикмет Бабаоглу, Рамиль Гасанов, Анар Искендеров, Айдын Мирзазаде и другие гости.