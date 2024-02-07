На избирательном участке в посольстве Азербайджана в России началось голосование

На избирательном участке в посольстве Азербайджана в России начался процесс голосования на внеочередных президентских выборах в Азербайджане.

На избирательном участке в посольстве Азербайджана в России начался процесс голосования на внеочередных президентских выборах.

Как сообщает российское бюро Report, избирательный участок в Москве начал свою работу с 08:00 и будет открыт до 19:00 по московскому времени.

В голосовании могут принять участие граждане Азербайджана старше 18 лет.

Для обеспечения избирательных прав граждан Азербайджана, проживающих или временно находящихся за пределами страны, в 37 странах создано 49 участков для голосования. В России расположены четыре из них — два в Москве, один в Санкт-Петербурге и еще один в Екатеринбурге.