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На избирательном участке в посольстве Азербайджана в России началось голосование

На избирательном участке в посольстве Азербайджана в России началось голосование На избирательном участке в посольстве Азербайджана в России начался процесс голосования на внеочередных президентских выборах в Азербайджане.
Внутренняя политика
7 февраля 2024 г. 09:07
На избирательном участке в посольстве Азербайджана в России началось голосование

На избирательном участке в посольстве Азербайджана в России начался процесс голосования на внеочередных президентских выборах.

Как сообщает российское бюро Report, избирательный участок в Москве начал свою работу с 08:00 и будет открыт до 19:00 по московскому времени.

В голосовании могут принять участие граждане Азербайджана старше 18 лет.

Для обеспечения избирательных прав граждан Азербайджана, проживающих или временно находящихся за пределами страны, в 37 странах создано 49 участков для голосования. В России расположены четыре из них — два в Москве, один в Санкт-Петербурге и еще один в Екатеринбурге.

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Версия на английском языке ФотоVoting starts at polling station at Azerbaijani Embassy in Russia
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın Rusiyadakı səfirliyindəki seçki məntəqəsində səsvermə başlayıb

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