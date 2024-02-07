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В посольстве Азербайджана в Корее началось голосование в связи с внеочередными президентскими выборами

В посольстве Азербайджана в Корее началось голосование в связи с внеочередными президентскими выборами В связи с внеочередными выборами президента Азербайджанской Республики в 8:00 утра по местному времени (03:00 по бакинскому времени) на избирательном участке, созданном в нашем посольстве в Республике Корея началось голосование.
Внутренняя политика
7 февраля 2024 г. 04:02
В посольстве Азербайджана в Корее началось голосование в связи с внеочередными президентскими выборами

В связи с внеочередными выборами президента Азербайджанской Республики в 8:00 утра по местному времени (03:00 по бакинскому) на избирательном участке, созданном в нашем посольстве в Республике Корея началось голосование.

Как передает Report, из-за разницы во времени с Баку, оно началось с участковой избирательной комиссии, созданной при посольстве Азербайджана в Сеуле.

Так, процесс голосования, который завершится в 19:00 по местному времени, осуществляется в соответствии с Конституцией Азербайджанской Республики, Избирательным кодексом и другими законодательными актами в этой области. Участок обеспечен необходимыми наглядными пособиями, здесь составлен список имеющих право голоса избирателей. Граждане Азербайджана, достигшие 18 лет и обладающие активным избирательным правом, принимают участие в голосовании по действующему паспорту или удостоверению личности Азербайджанской Республики.

Созданы необходимые условия для свободного волеизъявления избирателей.

Помимо наших граждан, проживающих в этой стране, на участке, созданном при посольстве Азербайджана в Республике Корея, смогут проголосовать избиратели, имеющие право голоса, которые по разным причинам будут находиться в Сеуле в день выборов.

Отметим, что в целях обеспечения избирательных прав граждан Азербайджана, проживающих за пределами страны или находящихся в долгосрочных командировках, на внеочередных президентских выборах - первых выборах, которые пройдут в нашей стране после восстановления территориальной целостности и государственного суверенитета Азербайджанской Республики, в 37 странах созданы 49 избирательных участков. Согласно законодательству, голосование на выборах президента начнется в 08:00 и завершится в 19:00 согласно местным часовым поясам стран. Голосование на избирательных участках, созданных в дипломатических представительствах Азербайджана, началось в посольстве нашей страны в Республике Корея и завершится в генеральном консульстве США в Лос-Анджелесе.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Koreyadakı səfirliyində prezident seçkiləri ilə əlaqədar səsverməyə start verilib

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