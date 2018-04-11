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    В посольстве Азербайджана во Франции началось голосование

    © Report

    Париж. 11 апреля. REPORT.AZ/ На избирательном участке, созданном в посольстве Азербайджана во Франции в связи с президентскими выборами, дан старт голосованию. 

    Как сообщает западноевропейское бюро Report, голосование началось в 08:00 по местному времени. 

    В посольстве Азербайджане во Франции открыт избирательный участок, где избирателям и наблюдателям созданы все условия для свободного, демократического и прозрачного проведения выборов.

    В голосовании принимают участие работающие во Франции азербайджанские дипломаты, члены их семей, граждане Азербайджана, временно проживающие или командированные во Францию. За ходом голосования на избирательном участке наблюдают представители диаспоры, местные журналисты и наблюдатели.

    Отметим, что в составе избирательной комиссии значатся не только сотрудники посольства, к работе комиссии привлечены и лица, зарегистрированные в консульстве. Избирательный участок будет открыт с 08:00 до 19:00.

    Голосование продолжается.

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