В политической элите РФ есть силы, пытающиеся испортить отношения с Азербайджаном

В политической элите России есть силы, которые пытаются испортить отношения с Азербайджаном.

В политической элите России есть силы, которые пытаются испортить отношения с Азербайджаном.

Об этом заявила Report депутат Милли Меджлиса (парламент), член рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Россия Нигяр Арпадараи.

По ее словам, необходимо выяснить, является ли инцидент против азербайджанцев в Екатеринбурге отдельным случаем или частью какой-то кампании.

"Приводя определенные примеры, могу сказать, что уже некоторое время в России раздувается тема мигрантов. Хотя эта кампания в основном направлена против выходцев из Центральной Азии, Азербайджан также включают в эти рамки. Кроме того, после того как был сбит самолет AZAL в отношениях ощущается некоторая прохлада. Следует отметить, что в этом вопросе российская сторона выбрала политику молчания и ухода от темы. Однако заявления, открыто сделанные нашим президентом, показали, что Азербайджан не позволит забыть этот вопрос", - сказала Н.Арпадараи.

Депутат также обратила внимание, что в российских СМИ начали распространять различные провокационные материалы, связанные с Азербайджаном, особенно в контексте мигрантов и отношений нашей страны с Украиной: "При этом Азербайджан не занимает никакой скрытой позиции, не менял свою линию с начала войны и строит свою политику на принципах международного права. Это показывает, что распространяемая информация осуществляется по заказу.

Видно, что внутри российской политической элиты есть силы, которые пытаются испортить отношения с Азербайджаном. Я уверен, что это те же силы, которые отправляли современное оружие в Армению во время войны 2020 года, отправили Рубена Вардяняна в Карабах, пытались увести расследование по делу сбитого пассажирского самолета AZAL с правильного направления. Даже если нельзя сказать, что они напрямую организовали события в Екатеринбурге, информационный фон, созданный вокруг событий, видимо является продуктом той же руки. Хочу лишь напомнить, что противостояние с Азербайджаном противоречит интересам России. Значит, эти силы действуют не в интересах государства, а исходя из личных амбиций. Надеюсь, что в Москве это понимают".

Отметим, что утром 27 июня ФСБ России совершила налет на дома азербайджанцев в Екатеринбурге. В ходе рейда были убиты два человека, еще несколько получили травмы. Убитые азербайджанцы - братья известного журналиста Сейфаддина Гусейнли.

Министерство иностранных дел Азербайджана 28 июня выступило с заявлением, потребовав провести расследование и привлечь к ответственности ответственных "виновных этого недопустимого акта насилия". Позднее в МИД был вызван временный поверенный в делах России, ему был выражен резкий протест в связи со случившимся.