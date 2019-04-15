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Азад Рагимов: В подготовке к соревнованиям "Формулы 1" нет никаких проблем и задержек

В подготовке к соревнованиям "Формулы 1" в Баку нет никаких проблем
© Report/ Firi Salim

"Продажи билетов на соревнования "Формулы 1" продолжаются. Больше всего билетов приобрели граждане России, Англии, Монако, Нидерланды и Турции".

Об этом в ответ на вопрос Report сказал министр молодежи и спорта Азад Рагимов.

Министр сообщил, что нет никаких ограничений с проведением соревнований: "Можно сказать, что мы готовы к участию в "Формуле 1" на 99 процентов. Нет никаких проблем и задержек. На каком уровне мы проводили их в предыдущие 3 года  на том же уровне продолжим и в этом году. Очень хотелось бы, чтобы и в этом году соревнования "Формулы 1" прошли также интересно как в 2017 году".

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