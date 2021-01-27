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В период жесткого карантина на 17 млн СМС-обращений был дан отрицательный ответ

В период жесткого карантина на 17 млн СМС-обращений был дан отрицательный ответ В апреле прошлого года Центр развития электронного правительства совместно с Министерством внутренних дел создал “Систему получения разрешений и мониторинга при введении особого карантинного режима”. В течение 2020 года через систему было разрешено работа
Внутренняя политика
27 января 2021 г. 15:31
В период жесткого карантина на 17 млн СМС-обращений был дан отрицательный ответ

В апреле прошлого года Центр развития электронного правительства совместно с Министерством внутренних дел создал “Систему получения разрешений и мониторинга при введении особого карантинного режима”. В течение 2020 года через систему было разрешено работать более 1 млн 270 тыс. граждан и более 139 тыс. организаций.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Центра развития электронного правительства (ЦРЭП) Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте по итогам 2020 года.

Было отмечено, что за год в систему SMS-разрешений от граждан поступило более 112 миллионов SMS, на 95 миллионов обращений был дан положительный ответ, на 17 миллионов обращений ответ был отрицательный.

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Версия на азербайджанском языке Sərt karantin dövründə 17 milyon SMS-ə mənfi cavab verilib

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