В период жесткого карантина на 17 млн СМС-обращений был дан отрицательный ответ

В апреле прошлого года Центр развития электронного правительства совместно с Министерством внутренних дел создал “Систему получения разрешений и мониторинга при введении особого карантинного режима”. В течение 2020 года через систему было разрешено работа

В апреле прошлого года Центр развития электронного правительства совместно с Министерством внутренних дел создал “Систему получения разрешений и мониторинга при введении особого карантинного режима”. В течение 2020 года через систему было разрешено работать более 1 млн 270 тыс. граждан и более 139 тыс. организаций.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Центра развития электронного правительства (ЦРЭП) Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте по итогам 2020 года.

Было отмечено, что за год в систему SMS-разрешений от граждан поступило более 112 миллионов SMS, на 95 миллионов обращений был дан положительный ответ, на 17 миллионов обращений ответ был отрицательный.