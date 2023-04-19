В советский период 657 км² территории Нахчывана были незаконно переданы Армении

657 квадратных километров территории Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана были незаконно переданы Армении во времена СССР.

18 февраля 1929 года постановлением Центрального исполнительного комитета Закавказской Социалистической Федеративной Республики, в состав которой в свое время входил и Азербайджан, 10 сел Нахчыванской Автономной Республики (НАР) были переданы Армении. Передачей Армении 657 квадратных километров территории Автономной Республики были грубо нарушены условия Московского договора от 16 марта 1921 года и Карсского договора от 13 октября 1921 года.

Об этом Report сообщает со ссылкой на расследование, проведенное Нахчыванским телевидением.

Карсский договор, гарантирующий Нахчывану статус автономии, является очень важным правовым, политическим и международным документом, также определяющим территориальную принадлежность и защиту границ НАР. Но, грубо нарушив условия договора, около 15 процентов территории автономии в разные годы XX века были незаконно переданы Армении.

В ходе расследования было установлено, что в 1929 году Армении были переданы села Гурдгулаг, Хачик, Горадиз Шарурского уезда, села Агбина, Агхеч, Алмалы, Даг Алмалы, Итгыран, Султанбей Шахбузского района, населенные пункты Мехри, Бугакер Ордубадского уезда, входившие в Карсеванский сельсовет, и часть села Килит.

В 1930 году к Армении были присоединены еще 3 села: Лехваз, Астазур и Алдара НАР.

Неудивительно, что азербайджанские топонимы были фальсифицированы путем присвоения населенным пунктам вымышленных названий. Так Султанбей стал Барцируни в 1935 году, Гурдгулаг - Болорабердом в 1946 году, а Горадиз - Орадисом в 1968 году. В 1991 году Итгыран был переименован в Нор Азнаберд.

Председатель Нахчыванского отделения НАНА, академик Исмаил Гаджиев заявил, что решение 1929 года было грубым нарушением Карсского договора: "Турция ответила на это решение нотой протеста. Было заявлено, что, поскольку Карсский договор был заключен с Турцией, его положения должны быть выполнены. Но площадь Нахчывана сократилась с 6 тысяч квадратных километров до 5,5 тысячи квадратных километров”.

Ректор Нахчыванского государственного университета Эльбрус Исаев сказал, что Армения впоследствии не согласилась со статьями Карсского договора. "Армяне вновь выдвинули территориальные претензии Нахчывану. В тот период они, заручившись поддержкой советского руководства, выступали за отмену Карсского договора или изменение границ. К сожалению, часть этих претензий была реализована, и в 1929 году 12 сел Нахчывана были оккупированы армянами”.

В последующие годы Армения незаконно заняла еще ряд территорий, в том числе село Кярки Садаракского района. Из Армении была сначала депортирована часть азербайджанцев, живущая на своих исконных землях. Они перебрались, в том числе, и в Нахчыван. Позже эта участь постигла всех азербайджанцев, живущих на территории современной Армении.

Доктор исторических наук Эмин Шихалиев отметил, что как и Московский, так и Карсский договоры были в грубой форме нарушены: "Поэтому Азербайджан сегодня по праву в ходе делимитации и демаркации границ с Арменией поднимает вопрос и о своих потерянных землях”.

Таким образом, исторические документы и факты неопровержимо свидетельствуют, что за годы советской власти 12 сел Нахчывана были переданы Армении, из этих сел было выселено местное азербайджанское население, а названия и другие топонимы заменены.