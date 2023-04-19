В советский период 657 км² территории Нахчывана были незаконно переданы Армении

18 февраля 1929 года постановлением Центрального исполнительного комитета Закавказской Социалистической Федеративной Республики, в состав которой в свое время входил и Азербайджан, 10 сел Нахчыванской Автономной Республики (НАР) были переданы Армении. Передачей Армении 657 квадратных километров территории Автономной Республики были грубо нарушены условия Московского договора от 16 марта 1921 года и Карсского договора от 13 октября 1921 года.
Об этом Report сообщает со ссылкой на расследование, проведенное Нахчыванским телевидением.
Карсский договор, гарантирующий Нахчывану статус автономии, является очень важным правовым, политическим и международным документом, также определяющим территориальную принадлежность и защиту границ НАР. Но, грубо нарушив условия договора, около 15 процентов территории автономии в разные годы XX века были незаконно переданы Армении.
В ходе расследования было установлено, что в 1929 году Армении были переданы села Гурдгулаг, Хачик, Горадиз Шарурского уезда, села Агбина, Агхеч, Алмалы, Даг Алмалы, Итгыран, Султанбей Шахбузского района, населенные пункты Мехри, Бугакер Ордубадского уезда, входившие в Карсеванский сельсовет, и часть села Килит.
В 1930 году к Армении были присоединены еще 3 села: Лехваз, Астазур и Алдара НАР.
Неудивительно, что азербайджанские топонимы были фальсифицированы путем присвоения населенным пунктам вымышленных названий. Так Султанбей стал Барцируни в 1935 году, Гурдгулаг - Болорабердом в 1946 году, а Горадиз - Орадисом в 1968 году. В 1991 году Итгыран был переименован в Нор Азнаберд.
Председатель Нахчыванского отделения НАНА, академик Исмаил Гаджиев заявил, что решение 1929 года было грубым нарушением Карсского договора: "Турция ответила на это решение нотой протеста. Было заявлено, что, поскольку Карсский договор был заключен с Турцией, его положения должны быть выполнены. Но площадь Нахчывана сократилась с 6 тысяч квадратных километров до 5,5 тысячи квадратных километров”.
Ректор Нахчыванского государственного университета Эльбрус Исаев сказал, что Армения впоследствии не согласилась со статьями Карсского договора. "Армяне вновь выдвинули территориальные претензии Нахчывану. В тот период они, заручившись поддержкой советского руководства, выступали за отмену Карсского договора или изменение границ. К сожалению, часть этих претензий была реализована, и в 1929 году 12 сел Нахчывана были оккупированы армянами”.
В последующие годы Армения незаконно заняла еще ряд территорий, в том числе село Кярки Садаракского района. Из Армении была сначала депортирована часть азербайджанцев, живущая на своих исконных землях. Они перебрались, в том числе, и в Нахчыван. Позже эта участь постигла всех азербайджанцев, живущих на территории современной Армении.
Доктор исторических наук Эмин Шихалиев отметил, что как и Московский, так и Карсский договоры были в грубой форме нарушены: "Поэтому Азербайджан сегодня по праву в ходе делимитации и демаркации границ с Арменией поднимает вопрос и о своих потерянных землях”.
Таким образом, исторические документы и факты неопровержимо свидетельствуют, что за годы советской власти 12 сел Нахчывана были переданы Армении, из этих сел было выселено местное азербайджанское население, а названия и другие топонимы заменены.