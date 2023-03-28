Президент: В период оккупации почти вся инфраструктура Лачынского района была разрушена Арменией

Лачынский район является одним из крупнейших районов нашей страны. Район обладает большим потенциалом.
Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на встрече с Масимом Мамедовым в связи с назначением его специальным представителем президента в Лачынском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район.
"Безусловно, бывшие вынужденные переселенцы, которые вернутся в Лачынский район, должны в Лачыне жить комфортно, и это Азербайджанское государство обеспечит", - заявил глава государства.
Президент отметил, что Лачынский район находился под оккупацией 28 лет, и за этот период оккупации, можно сказать, почти вся инфраструктура района была разрушена Арменией, был нанесен большой ущерб окружающей среде: "В целом, в результате незаконной эксплуатации нашего лесного фонда были уничтожены, вырублены, разграблены и проданы армянами 60 тысяч гектаров леса. Большую его часть составляет лесной фонд Лачынского района.
Во время оккупации армяне проводили в Лачыне политику незаконного заселения. Армяне, проживавшие за границей, были привезены как в город Лачын, так и в несколько сел и поселены там. Это считается военным преступлением в соответствии со всеми международными конвенциями. К сожалению, армянское государство до сих пор не привлечено к ответственности за это военное преступление".