В период карантина разрешается деятельность общественного транспорта и такси

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В период ужесточенного карантинного режима разрешено движение общественного транспорта и такси.

Как сообщает Report, об этом говорится в постановлении, подписанном премьер-министром Али Асадовым "О дополнительных мерах по ужесточению особого карантинного режима на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана, Евлаха, Масаллы, Джалилабада и Абшеронского района".

Согласно решению, разрешена деятельность в области транспорта и логистики по следующим отраслям:

3.1. грузовые перевозки воздушным, морским, железнодорожным и автомобильным транспортом;

3.2. услуги железнодорожных, морских, портовых и автомобильных дорог;

3.3. логистические услуги;

3.4. услуги общественного транспорта и такси.