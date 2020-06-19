В период карантина разрешается деятельность общественного транспорта и такси

В период ужесточенного карантинного режима разрешено движение общественного транспорта и такси.
Как сообщает Report, об этом говорится в постановлении, подписанном премьер-министром Али Асадовым "О дополнительных мерах по ужесточению особого карантинного режима на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана, Евлаха, Масаллы, Джалилабада и Абшеронского района".
Согласно решению, разрешена деятельность в области транспорта и логистики по следующим отраслям:
3.1. грузовые перевозки воздушным, морским, железнодорожным и автомобильным транспортом;
3.2. услуги железнодорожных, морских, портовых и автомобильных дорог;
3.3. логистические услуги;
3.4. услуги общественного транспорта и такси.