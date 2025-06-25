В пенитенциарных учреждениях Азербайджана создадут необходимую инфраструктуру для профобразования

В пенитенциарных учреждениях Азербайджана создадут необходимую инфраструктуру для профобразования

В пенитенциарных учреждениях будут создана новая и усовершенствована имеющаяся инфраструктура для профессионального образования заключенных.

Как сообщает Report, об этом говорится в Плане действий на 2025-2030 годы по повышению качества профессионального образования в пенитенциарных учреждениях и совершенствованию существующей инфраструктуры.

Согласно плану, в пенитенциарных учреждениях будут построены новые учреждения профессионального образования.

Также будут приняты меры для привлечения к процессу профессионального образования консультантов по карьере, психологов, а также специалистов, обладающих необходимыми знаниями, навыками в профессиональном образовании. В то же время будет сформирован и применен механизм оценки знаний и навыков осужденных для их привлечения к профессиональной деятельности и профессиональному образованию.

Кроме того, будут реализованы программы профессионального образования и обучения по различным областям с участием предпринимателей (работодателей).