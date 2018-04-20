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    В пенитенциарные учреждения предлагается приглашать религиозных деятелей

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ "В пенитенциарные учреждения, места временного содержания предлагается приглашать религиозных деятелей для проведения религиозно-воспитательной работы".

    Как сообщает Report, об этом сообщается в ежегодном докладе Уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики (Омбудсмен) за 2017 год о ситуации с обеспечением и защитой в Азербайджане прав и свобод человека.

    Отмечается, что во время осмотров в пенитенциарных учреждения и в местах временного содержания условия, созданные для выполнения заключенными молитв, всегда находятся в центре внимания: 

    "Для духовно-нравственного оздоровления заключеннных  следует проводить в этих местах религиозно-воспитательные работы, приглашать религиозных деятелей"”.

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