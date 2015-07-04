​В Пенитенциарной службе произошли новые назначения

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Принятые в органы юстиции 11 граждан назначены на должности в младший персонал в Пенитенциарной службе. Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью, начальник юстиции Пенитенциарной службы, генерал-лейтенант Мадат Гулиев встретился с принятыми на службу молодыми сотрудниками.

Подчеркнув значимость службы в органах юстиции, заместитель министра от имени министра юстиции, советника госюстиции первой степени Фикрета Мамедова поздравил их и пожелал успехов в этом почетном деле.

Принятые на службу в госорганы молодые сотрудники ознакомились с отражающими деятельность Пенитенциарной службы экспонатами в музее истории службы, в уголке Гейдара Алиева они были проинформированы о жизненном пути и деятельности общенационального лидера, ознакомились с фотостендом, отражающим успехи Азербайджана на пути развития страны.