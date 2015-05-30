​В ПЕА состоялось общереспубликанское совещание в связи с парламентскими выборами - ФОТО

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Сегодня состоялось общереспубликанское совещание городских и районных организаций партии "Ени Азербайджан" (ПЕА). Об этом сообщили Report в пресс-службе ПЕА.

На мероприятии заместитель председателя – исполнительный секретарь партии, депутат Милли Меджлиса Али Ахмедов отметил, что совещание посвящено предстоящим в ноябре этого года парламентским выборам.

Али Ахмедов сообщил, что подготовка к парламентским выборам идет уже с начала года и руководителям местных структур партии даны соответствующие рекомендации и поручения.

Заместитель председателя ПЕА отметил, что за пять лет, прошедших после предыдущих парламентских выборов, Азербайджан прошел большой путь развития. В результате проводимой президентом Азербайджана, председателем партии "Ени Азербайджан" Ильхамом Алиевым политики страна достигла больших успехов. За эти годы в стране достигнуты большие успехи во всех сферах, вырос уровень материального благосостояния населения, значительно изменился облик регионов, что положительно повлияло на жизнь каждого гражданина.

Али Ахмедов подчеркнул необходимость широкой пропаганды среди населения успехов агитационно-пропагандистской кампании по выборам в парламент. С этой позиции на городские и районные организации партии ложатся большие задачи. Он также дал соответствующие рекомендации и поручения руководителям местных структур партии.

На совещании приняли участие заместители исполнительного секретаря ПЕА - депутат Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов и председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Мубариз Гурбанлы.