Али Ахмедов: Мы рекомендовали депутатам обратиться к президенту для роспуска парламента - ОБНОВЛЕНО

"ПЕА приняла решение, что законодательный орган не должен оставаться в стороне от реформ, проводимых президентом".
Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил зампредседателя – исполнительный секретарь партии Али Ахмедов.
"Все члены Политического совета проявили единогласие в данном вопросе. Мы рекомендовали депутатам обратиться к президенту для роспуска парламента", - добавил А.Ахмедов.
***15:15
В штабе партии "Ени Азербайджан" проходит пресс-конференция с участием зампредседателя – исполнительного секретаря Али Ахмедова.
Как передает Report, пресс-конференция посвящена сегодняшнему заседанию Политического совета ПЕА.
В пресс-конференции также участвуют заместители исполнительного секретаря Сиявуш Новрузов и Мубариз Гурбанлы.
Отметим, что на сегодняшнем заседании Политсовета ПЕА депутатам от партии, представленным в парламенте, было рекомендовано выступить с инициативой о роспуске Милли Меджлиса.
Səid QəribАвтор новости