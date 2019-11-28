Али Ахмедов: Мы рекомендовали депутатам обратиться к президенту для роспуска парламента - ОБНОВЛЕНО

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"ПЕА приняла решение, что законодательный орган не должен оставаться в стороне от реформ, проводимых президентом".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил зампредседателя – исполнительный секретарь партии Али Ахмедов.

"Все члены Политического совета проявили единогласие в данном вопросе. Мы рекомендовали депутатам обратиться к президенту для роспуска парламента", - добавил А.Ахмедов.

***15:15

В штабе партии "Ени Азербайджан" проходит пресс-конференция с участием зампредседателя – исполнительного секретаря Али Ахмедова.

Как передает Report, пресс-конференция посвящена сегодняшнему заседанию Политического совета ПЕА.

В пресс-конференции также участвуют заместители исполнительного секретаря Сиявуш Новрузов и Мубариз Гурбанлы.

Отметим, что на сегодняшнем заседании Политсовета ПЕА депутатам от партии, представленным в парламенте, было рекомендовано выступить с инициативой о роспуске Милли Меджлиса.