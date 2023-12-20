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В ПЕА обсудили ход реализации плана действий в связи с президентскими выборами

В ПЕА обсудили ход реализации плана действий в связи с президентскими выборами Центральный избирательный штаб партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) провел расширенное заседание, на котором было обсуждено состояние реализации плана действий в связи с внеочередными президентскими выборами, намеченными в Азербайджане на 7 февраля будущего год
Внутренняя политика
20 декабря 2023 г. 19:15
В ПЕА обсудили ход реализации плана действий в связи с президентскими выборами

Центральный избирательный штаб партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) провел расширенное заседание, на котором было обсуждено состояние реализации плана действий в связи с внеочередными президентскими выборами, намеченными в Азербайджане на 7 февраля будущего года.

Как сообщает Report, в заседании приняли участие и председатели местных избирательных штабов ПЕА.

На заседании было отмечено, что запланированные до 20 декабря мероприятия были выполнены качественно и в срок, проведен обмен мнениями по выполнению в установленные сроки предстоящих действий и мероприятий.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPrezidenti seçkiləri ilə əlaqədar YAP-ın Tədbirlər Planının icra vəziyyəti müzakirə olunub

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