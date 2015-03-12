​В ПЕА на Шамсаддина Гаджиева возложены новые обязанности

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Прошло заседание Правления Сабаильской районной организации правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА). Как сообщили Report из ПЕА, на заседании рассматривался организационный вопрос.

Исполнение обязанностей председателя Сабаильской районной организации ПЕА до очередной конференции возложено на члена Правления организации, председателя парламентского комитета по науке и образованию, доктора экономических наук Шамсаддина Гаджиева.