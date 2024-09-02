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В партии "Великий Азербайджан" заявили об отсутствии серьезных инцидентов на парламентских выборах

В партии "Великий Азербайджан" заявили об отсутствии серьезных инцидентов на парламентских выборах Партия "Великий Азербайджан" (ПВА) не зафиксировала серьезных инцидентов, которые могли бы отразиться на ходе внеочередных парламентских выборов.
Внутренняя политика
2 сентября 2024 г. 02:48
В партии Великий Азербайджан заявили об отсутствии серьезных инцидентов на парламентских выборах

Партия "Великий Азербайджан" (ПВА) не зафиксировала серьезных инцидентов, которые могли бы отразиться на ходе внеочередных парламентских выборов.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении политической организации.

Отмечается, что ПВА, шесть членов которой приняли участие в избирательном марафоне, будет представлена в Милли Меджлисе в лице своего председателя Эльшада Мусаева.

"За выборами следили около 4 500 наблюдателей от ПВА. Заявляем, что каких либо серьезных инцидентов, которые могли бы подорвать легитимность выборов, зафиксировано не было", - подчеркнули в партии.

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Версия на азербайджанском языке BAP: Seçkilərin legitimliyinə xələl gətirə biləcək heç bir ciddi hal yaşanmayıb

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