В партии "Великий Азербайджан" заявили об отсутствии серьезных инцидентов на парламентских выборах

Партия "Великий Азербайджан" (ПВА) не зафиксировала серьезных инцидентов, которые могли бы отразиться на ходе внеочередных парламентских выборов.
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Отмечается, что ПВА, шесть членов которой приняли участие в избирательном марафоне, будет представлена в Милли Меджлисе в лице своего председателя Эльшада Мусаева.
"За выборами следили около 4 500 наблюдателей от ПВА. Заявляем, что каких либо серьезных инцидентов, которые могли бы подорвать легитимность выборов, зафиксировано не было", - подчеркнули в партии.