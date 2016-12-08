В парламенте Сиявуш Новрузов сделал замечание Гудрету Гасангулиеву

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса при обсуждении законопроекта "О бюджете на 2017 год Государственного фонда социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения", председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам, заместитель исполнительного секретаря правящей Партии "Ени Азербайджан" Сиявуш Новрузов сделал замечание председателю партии Народного фронта целостного Азербайджана, депутату Гудрету Гасангулиеву.

Как сообщает Report, упомянув имя Г.Гасангулиева, С.Новрузов подчеркнул, что если посмотреть на философию критики и предложения, при обсуждении какого-либо вопроса оппозиция должна выступать критиком, а правительство – защитником.

"Представитель правительства должен защищать интересы правительства. Однако, критика должна иметь свою форму. К примеру, вы критикуете правительство и при этом защищаете министра труда и социальной защиты населения Салима Муслимова. Следует учитывать, что Салим Муслимов также является членом правительства. С этой точки зрения, нужно критиковать конкретную область. Высказывать мысли в общем порядке не стоит. Когда высказывается общее мнение, в СМИ отмечают, что правительство подверглось критике. В этом случае каждый думает, что данная критика его не касается, или же некоторые наши коллеги говорят членам правительства, что они их не имели ввиду. Поэтому нужно называть конкретные имена, чтобы критикуемые сделали из сказанного выводы. Сегодня каждый должен высказывать свое мнение конкретно по отношению к той или иной структуре, например Государственного фонда социальной защиты, сфер сельского хозяйства и пр. Потому, что в правительстве есть люди, которые хорошо справляются со своим обязанностями, и наоборот. Вы называйте имена не справляющихся со своими обязанностями членов правительства и стройте отношения в этой форме", - сказал он.

С.Новрузов также заявил о проведении Государственным фондом социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения крупных реформ, связанных с подсчетом пенсий, выдачей адресной социальной помощи.

"Раньше найти список лиц, получающих адресную социальную помощь, не представлялось возможным. После перехода к электронной системе, со списком может ознакомиться каждый желающий. При обсуждении бюджета мы выразили свою точку зрения касательно социальной области и, в отличие от остальных сфер, в социальной сфере произошли надбавки. Каждый из нас является свидетелем улучшения жилищных условий инвалидов и строительства жилья. С этой точки зрения я поддерживаю законопроект и призываю коллег проголосовать за него", - добавил председатель парламентского комитета.