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В парке Центра Гейдара Алиева прошел детский фестиваль

В парке Центра Гейдара Алиева прошел детский фестиваль 1 июня, в Международный день защиты детей, в парке Центра Гейдара Алиева состоялся детский фестиваль.
Внутренняя политика
2 июня 2023 г. 01:03
В парке Центра Гейдара Алиева прошел детский фестиваль

1 июня, в Международный день защиты детей, в парке Центра Гейдара Алиева состоялся детский фестиваль.

Как сообщает Report, на фестивале, организованном Фондом Гейдара Алиева и Центром Гейдара Алиева в партнерстве с Министерством науки и образования Азербайджана, дети разных возрастов могли развлечься и найти себе занятие по интересам. Во время фестиваля, организованного в рамках мероприятий, посвященных 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, парк Центра превратился в детский городок. Он был разделен на зоны по тематике и видам развлечений, где дети принимали участие в разных развлечениях и познавательных программах. Каждому ребенку была предоставлена возможность эффективно провести досуг и продемонстрировать свой талант.

Отметим, что гостями и участниками праздника стали дети шехидов, воспитанники детских домов Баку, а также дети с синдромом Дауна.

В специально отведенной зоне для детей, любящих петь и танцевать, была установлена сцена, проведены мастер-классы по национальным и современным танцам, представлена концертная программа одаренных детей центров развития детей и молодежи. На площадке, отведенной для юных астрономов, можно было получить информацию об увлекательной науке астрономии.

Дети, интересующиеся высокими технологиями, могли присоединиться к занятиям по робототехнике, управлять дронами и побывать в авиазонах, а для любителей активной деятельности были организованы мини-турниры, соревнования, интерактивные игры и шахматные состязания.

Одной из площадок, предоставленных в распоряжение детей, стала арт-площадка. В рамках проекта Street art они создавали рисунки на асфальте.

На археологической площадке дети, интересующиеся этой областью, присоединились к игре по поиску различных видов археологических находок.

В рамках фестиваля в зоне безопасных дорог Азербайджанская автомобильная федерация (AAF) организовала для детей тренинг по правилам дорожного движения.

Министерство экологии и природных ресурсов проинформировало ребят об изменениях климата на планете, важности экономии воды и энергии, необходимости сортировки отходов, были проведены викторины. В ходе интерактивных игр экологи рассказали о национальных парках, заповедниках страны, ознакомили детей с мини сафари-парком.

Агентство по безопасности пищевых продуктов организовало выставку-конкурс рисунков "Безопасная пища – здоровое будущее". На художественной выставке были представлены картины, отобранные среди конкурсных работ, победители были удостоены наград.

В парке Центра Гейдара Алиева также состоялись соревнования по автоспорту и другим видам спорта. Развлекательные зоны, аттракционы, аниматоры оставили у детей прекрасные воспоминания. Победителям и участникам проведенных конкурсов были вручены различные подарки.

Кроме того, в парке Центра был организован читальный зал. Здесь состоялась встреча с авторами детской литературы, прошли чтения для детей с нарушениями слуха и речи, конкурс рисунков образов героев различных художественных произведений и викторина.

В концертной программе выступили ансамбль песни и танца "Джуджаларим", детский музыкальный театр "Тебессюм", вокальная группа "Азери инджиляри" и другие коллективы и юные таланты.

Предоставленный в распоряжение детей парк Центра Гейдара Алиева стал на целый день пространством для развлечений и творчества и подарил ребятам яркие, незабываемые впечатления.

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Версия на азербайджанском языке Heydər Əliyev Mərkəzinin parkında “Uşaq festivalı” təşkil olunub

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