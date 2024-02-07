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В Париже началось голосование на выборах президента Азербайджана

В Париже началось голосование на выборах президента Азербайджана В Париже началось голосование на внеочередных выборах президента Азербайджана.
Внутренняя политика
7 февраля 2024 г. 12:27
В Париже началось голосование на выборах президента Азербайджана

В Париже началось голосование на внеочередных выборах президента Азербайджана.

Как сообщает французское бюро Report, избирательный участок, созданный в Культурном центре посольства Азербайджана во Франции, открыл свои двери в 08:00 по местному времени.

Участок оснащен всем необходимым для голосования. Граждане Азербайджана, проживающие во Франции, проявляют активность на выборах.

Отметим, что для обеспечения избирательных прав граждан Азербайджана, проживающих или временно находящихся за пределами страны, в 37 странах создано 49 участков для голосования.

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Версия на английском языке ФотоVoting begins at polling station in Paris
Версия на азербайджанском языке ФотоParisdəki seçki məntəqəsində səsvermə başlayıb

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