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В отношениях Азербайджана и Турции открывается новая эра - КОММЕНТАРИЙ

В отношениях Азербайджана и Турции открывается новая эра - КОММЕНТАРИЙ Во втором туре президентских выборов, состоявшихся в Турции, народ показал свою мудрость, избрав президентом на ближайшие пять лет Реджепа Тайипа Эрдогана. Эти выборы решили судьбу Турции.
Внутренняя политика
29 мая 2023 г. 00:52
В отношениях Азербайджана и Турции открывается новая эра - КОММЕНТАРИЙ

Во втором туре президентских выборов, состоявшихся в Турции, народ показал свою мудрость, избрав президентом на ближайшие пять лет Реджепа Тайипа Эрдогана. Эти выборы решили судьбу Турции.

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса (парламент) Азер Бадамов.

По его словам, сегодня Турция обладает весом и авторитетом на международной арене, играет роль в формировании мировой повестки дня.

"Силы, которые не хотели такой сильной Турции, объединились и выдвинули Кемаля Кылчдароглу. Эти круги хотели поставить Турцию в зависимое положение, сделав победителем оппозиционного кандидата. Он пытался отделить Турцию от Азербайджана. Как он сделал бы это? Ведь мы одна плоть, одна душа. Кемаль же, исключив Азербайджан из своей дорожной карты, порадовал Армению и Иран. Но турецкий народ, проявив мудрость, не дал свершиться этому плану. Сегодня победе турецкого народа радуется и Азербайджан. Как сказал Мустафа Кемаль Ататюрк, "Ваша радость - это наша радость", - отметил депутат.

Он заявил, что народ проявил свою волю на выборах и, объединившись вокруг президента Эрдогана, доказал, что никто не может свернуть Турцию с ее пути.

"Выборы, прошедшие в Турции, были самыми демократичными выборами в мире. Те, кто сегодня учит мир демократии и правам человека, должны сами научиться этому у Турции.

В Азербайджане верили, что турецкий народ сделает правильный выбор. Сейчас в азербайджано-турецких отношениях открывается новая эра. В эту новую эпоху Азербайджан и Турция будут идти плечом к плечу, укрепляя тюркское единство, покажут миру новую силу и справедливость. Пользуясь случаем, поздравляю как Турцию, так и Азербайджан с большой победой на выборах", - добавил Азер Бадамов.

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Версия на азербайджанском языке “Azərbaycan - Türkiyə münasibətlərində yeni bir era açılır” - RƏY

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