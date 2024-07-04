В отношении еще двух задержанных по делу Toplum TV продлена мера пресечения

В отношении еще двух задержанных по делу Toplum TV продлена мера пресечения в виде ареста.

В отношении еще двух задержанных по делу Toplum TV продлена мера пресечения в виде ареста.

Как сообщает Report, мера пресечения Мушфигу Джаббарову и Акифу Гурбанову в Хатаинском районном суде продлена еще на три месяца.

Напомним, что 6 марта в соцсетях распространилась информация о проведении обысков в офисе Toplum TV и наличии задержанных. Пресс-служба МВД Азербайджана сообщила, что на основании поступившей информации сотрудники правоохранительных органов провели оперативно-розыскные мероприятия в офисе, расположенном по адресу: Наримановский район, улица Ю.Чемензяминли, дом 98 "Б", а также по другим адресам.

Отмечается, что в отношении соучредителя Toplum TV Акифа Гурбанова и его сотрудников - Рамиля Бабаева, Илькина Амрахова, Мушфига Джаббарова и Али Зейналова - избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца.

В отношении А.Гурбанова и вышеуказанных лиц возбуждено уголовное дело по статье 206.3.2 (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору) УК АР.