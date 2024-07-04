О нас

В отношении еще двух задержанных по делу Toplum TV продлена мера пресечения

В отношении еще двух задержанных по делу Toplum TV продлена мера пресечения В отношении еще двух задержанных по делу Toplum TV продлена мера пресечения в виде ареста.
Внутренняя политика
4 июля 2024 г. 11:50
В отношении еще двух задержанных по делу Toplum TV продлена мера пресечения

В отношении еще двух задержанных по делу Toplum TV продлена мера пресечения в виде ареста.

Как сообщает Report, мера пресечения Мушфигу Джаббарову и Акифу Гурбанову в Хатаинском районном суде продлена еще на три месяца.

Напомним, что 6 марта в соцсетях распространилась информация о проведении обысков в офисе Toplum TV и наличии задержанных. Пресс-служба МВД Азербайджана сообщила, что на основании поступившей информации сотрудники правоохранительных органов провели оперативно-розыскные мероприятия в офисе, расположенном по адресу: Наримановский район, улица Ю.Чемензяминли, дом 98 "Б", а также по другим адресам.

Отмечается, что в отношении соучредителя Toplum TV Акифа Гурбанова и его сотрудников - Рамиля Бабаева, Илькина Амрахова, Мушфига Джаббарова и Али Зейналова - избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца.

В отношении А.Гурбанова и вышеуказанных лиц возбуждено уголовное дело по статье 206.3.2 (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору) УК АР.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Toplum TV" işi üzrə saxlanılan daha iki nəfərin həbs müddəti uzadılıb

Другие новости из категории

В Гёйгёле возбуждено уголовное дело в отношении председателя, подозреваемого в продаже муниципальных земель
В Гёйгёле возбуждено уголовное дело в отношении председателя, подозреваемого в продаже муниципальных земель
3 июля 2024 г. 18:08
В Азербайджане 218 сотрудников Госслужбы по мобилизации привлечены к ответственности
В Азербайджане 218 сотрудников Госслужбы по мобилизации привлечены к ответственности
3 июля 2024 г. 13:29
Назначены уполномоченные представители ПЕА на внеочередных парламентских выборах
Назначены уполномоченные представители ПЕА на внеочередных парламентских выборах
3 июля 2024 г. 12:35
Назначен начальник Исполнительной службы Министерства юстиции
Назначен начальник Исполнительной службы Министерства юстиции
3 июля 2024 г. 11:21
Назначен начальник Главного медицинского управления Министерства юстиции
Назначен начальник Главного медицинского управления Министерства юстиции
3 июля 2024 г. 10:50
Назначен новый советник министра юстиции
Назначен новый советник министра юстиции
3 июля 2024 г. 10:33
Утверждены границы Государственного историко-культурного заповедника Ордубад
Утверждены границы Государственного историко-культурного заповедника "Ордубад"
3 июля 2024 г. 09:27
ГПС Азербайджана задержала за прошлый месяц 851 нарушителя пограничного режима
ФотоГПС Азербайджана задержала за прошлый месяц 851 нарушителя пограничного режима
3 июля 2024 г. 08:55
На заседании правления ПЕА будут назначены уполномоченные представители партии на выборах
На заседании правления ПЕА будут назначены уполномоченные представители партии на выборах
2 июля 2024 г. 17:44
Мазахир Панахов поручил завершить уточнение списков избирателей
Мазахир Панахов поручил завершить уточнение списков избирателей
2 июля 2024 г. 17:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi