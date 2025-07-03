В отношении 103 сотрудников Госслужбы по мобилизации применены дисциплинарные взыскания

Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу обнародовала статистические данные по борьбе с коррупцией за II квартал 2025 года.

В этом году 9 сотрудников Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу были уволены в запас с негативной формулировкой.

Как сообщает Report, это следует из статданных Госслужбы за II квартал 2025 года.

В результате служебных расследований случаев злоупотребления должностными полномочиями были приняты дисциплинарные взыскания и организационно-штатные меры в отношении 78 сотрудников в 2023 году, 249 - в прошлом году и 103 - в первой половине 2025 года. В том числе в текущем году 9 сотрудников были уволены в запас с негативной формулировкой или с ними были расторгнуты трудовые договора.

Собранные материалы в отношении 22 человек по 15 фактам в 2023 году, 95 человек по 51 факту в 2024 году и 62 человек по 28 фактам в текущем году направлены в Генпрокуратуру Азербайджана для принятия процессуального решения.