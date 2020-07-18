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В отдельных регионах Азербайджана прекращено движение общественного транспорта

В отдельных регионах Азербайджана прекращено движение общественного транспорта В связи с напряженной санитарно-эпидемиологической ситуацией в Азербайджане, связанной с распространением коронавирусной инфекции, в ряде городов и районов республики каждыевыходные дни вводится запрет на движение общественного транспорта.
Внутренняя политика
18 июля 2020 г. 00:34
В отдельных регионах Азербайджана прекращено движение общественного транспорта

В связи с напряженной санитарно-эпидемиологической ситуацией в Азербайджане, связанной с распространением коронавирусной инфекции, в ряде городов и районов республики каждые выходные дни вводится запрет на движение общественного транспорта.

Как передает Report со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана, в Баку, Джалилабаде, Гяндже, Лянкяране, Масаллы, Сумгайыте, Евлахе, Геранбое, Гейгеле, Мингячевире, Бардинском, Хачмазском, Самухском, Сиязанском, Абшеронском и Шекинском районах, движение общественного транспорта запрещено с 00:00 часов 18 июля до 06:00 20 июля.

Следует отметить, что запрет не распространяется на деятельность такси.

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Версия на азербайджанском языке Bu gündən bəzi şəhər və rayonlarda ictimai nəqliyyatın hərəkəti dayandırılır

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