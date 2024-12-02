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В освобожденный Джебраил сегодня вернулись 34 семьи бывших вынужденных переселенцев

В освобожденный Джебраил сегодня вернулись 34 семьи бывших вынужденных переселенцев В освобожденный от оккупации Джебраил сегодня вернулись еще 34 семьи бывших вынужденных переселенцев.
Внутренняя политика
2 декабря 2024 г. 18:41
В освобожденный Джебраил сегодня вернулись 34 семьи бывших вынужденных переселенцев

В освобожденный от оккупации Джебраил сегодня вернулись еще 34 семьи бывших вынужденных переселенцев.

Об этом сообщили муганскому бюро Report в исполнительной власти Джебраильского районаю.

В частности, 14 семей в составе 54 человек перебрались из поселков Билясуварского района, где они временно проживали.

Из города Баку вернулись 10 семей (34 человека), из Шамкирского района - 3 семьи (10 человек), из Абшеронского района - 2 семьи (7 человек), из Сумгайыта - 4 семьи (19 человек), из Сабирабадского района - 1 семья (5 человек).

Всего на сегодняшний день в Джебраил вернулись 237 семей - 912 жителей, ранее проживавших в различных регионах республики.

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Версия на азербайджанском языке Biləsuvarda məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı qəsəbələrdən 14 ailə Cəbrayıla köçürülüb

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