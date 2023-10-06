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В освобожденном от оккупации селе Сырхавенд обнаружены наркоплантации 

В освобожденном от оккупации селе Сырхавенд обнаружены наркоплантации  В селе Сырхавенд Агдамского района обнаружены плантации наркотиков.
Внутренняя политика
6 октября 2023 г. 15:42
В освобожденном от оккупации селе Сырхавенд обнаружены наркоплантации 

В селе Сырхавенд Агдамского района обнаружены плантации наркотиков.

Как передает командированный в Агдам сотрудник Report, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь МВД Эльшад Гаджиев.

Гаджиев напомнил, что село Сырхавенд перешло под контроль Азербайджана по итогам проведенных 19-20 сентября антитеррористических мероприятий локального характера.

Представитель ведомства подчеркнул, что на территории села помимо наркоплантаций были также найдены четыре автомата Калашникова, которые террористы использовали для охраны плантаций.

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Версия на английском языке ФотоDrug plantations discovered in Azerbaijan’s Sirkhavend village liberated from occupation
Версия на азербайджанском языке ФотоAğdamın işğaldan azad edilmiş Sırxəvənd kəndində narkotik plantasiyaları aşkarlanıb

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