В освобожденном от оккупации селе Сырхавенд обнаружены наркоплантации

В селе Сырхавенд Агдамского района обнаружены плантации наркотиков.

В селе Сырхавенд Агдамского района обнаружены плантации наркотиков.

Как передает командированный в Агдам сотрудник Report, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь МВД Эльшад Гаджиев.

Гаджиев напомнил, что село Сырхавенд перешло под контроль Азербайджана по итогам проведенных 19-20 сентября антитеррористических мероприятий локального характера.

Представитель ведомства подчеркнул, что на территории села помимо наркоплантаций были также найдены четыре автомата Калашникова, которые террористы использовали для охраны плантаций.