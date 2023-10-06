В освобожденном от оккупации селе Сырхавенд обнаружены наркоплантации 

В селе Сырхавенд Агдамского района обнаружены плантации наркотиков.
Как передает командированный в Агдам сотрудник Report, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь МВД Эльшад Гаджиев.
Гаджиев напомнил, что село Сырхавенд перешло под контроль Азербайджана по итогам проведенных 19-20 сентября антитеррористических мероприятий локального характера.
Представитель ведомства подчеркнул, что на территории села помимо наркоплантаций были также найдены четыре автомата Калашникова, которые террористы использовали для охраны плантаций.