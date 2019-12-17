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В Главное управление по борьбе с наркотиками МВД назначен новый начальник отдела

В органах внутренних дел произведено кадровое назначение

В органах внутренних дел произведено кадровое назначение.

Как сообщает Report, согласно подписанному министром внутренних дел Вилаятом Эйвазовым приказу, начальник дежурной части Главного управления полиции на транспорте при министерстве, полковник полиции Махир Мамедов был освобожден от занимаемой должности и назначен начальником отдела Главного управления по борьбе с наркотиками. 

Отметим, что ранее Махир Мамедов был начальником 22-го отделения полиции Насиминского РУП. 

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