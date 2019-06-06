В органах внутренних дел Азербайджана произведены новые кадровые изменения.

Как сообщает западный центр Report, министр внутренних дел генерал-полковник Рамиль Усубов подписал в связи с этим соответствующий приказ.

Согласно приказу, начальник отделения полиции Низаминского районного управления полиции города Гянджа Тахир Гасанов отправлен на пенсию в связи с достижением возрастного предела пребывания на службе в органах внутренних дел.

Другим приказом на эту должность назначен начальник Заямского отделения полиции Шамкирского районного управления полиции подполковник полиции Узеир Атамов.