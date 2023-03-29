В Ордубаде заложен ”Азербайджано-турецкий Шелковый сад"

В рамках сотрудничества Министерства сельского хозяйства Нахчыванской Автономной Республики и Министерства сельского хозяйства и лесного хозяйства Турецкой Республики на территории Айлисской равнины Ордубадского района был заложен “Азербайджано-турецкий ш

В рамках сотрудничества Министерства сельского хозяйства Нахчыванской Автономной Республики и Министерства сельского хозяйства и лесного хозяйства Турецкой Республики на территории Айлисской равнины Ордубадского района был заложен “Азербайджано-турецкий шелковый сад” по случаю 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, полномочный представитель президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли, представители государства и правительства, генеральный консул Турецкой Республики в Нахчыване Асип Кая, турецкие студенты, обучающиеся в Нахчыванском государственном университете, а также жители района, которые когда-то занимались коконоводством на равнине Айлис посадили на 1,2 гектара в новом саду более 600 саженцев тутового дерева, привезенных из Турции.

Полномочный представитель побеседовал с жителями района, которые когда-то занимались коконоводством.

Цель посадки саженцев шелковицы - способствовать развитию коконоводства в Автономной Республике.