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В Ордубаде заложен ”Азербайджано-турецкий Шелковый сад"

В Ордубаде заложен ”Азербайджано-турецкий Шелковый сад" В рамках сотрудничества Министерства сельского хозяйства Нахчыванской Автономной Республики и Министерства сельского хозяйства и лесного хозяйства Турецкой Республики на территории Айлисской равнины Ордубадского района был заложен “Азербайджано-турецкий ш
Внутренняя политика
29 марта 2023 г. 20:51
В Ордубаде заложен ”Азербайджано-турецкий Шелковый сад

В рамках сотрудничества Министерства сельского хозяйства Нахчыванской Автономной Республики и Министерства сельского хозяйства и лесного хозяйства Турецкой Республики на территории Айлисской равнины Ордубадского района был заложен “Азербайджано-турецкий шелковый сад” по случаю 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, полномочный представитель президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли, представители государства и правительства, генеральный консул Турецкой Республики в Нахчыване Асип Кая, турецкие студенты, обучающиеся в Нахчыванском государственном университете, а также жители района, которые когда-то занимались коконоводством на равнине Айлис посадили на 1,2 гектара в новом саду более 600 саженцев тутового дерева, привезенных из Турции.

Полномочный представитель побеседовал с жителями района, которые когда-то занимались коконоводством.

Цель посадки саженцев шелковицы - способствовать развитию коконоводства в Автономной Республике.

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Версия на азербайджанском языке ФотоOrdubadda “Azərbaycan-Türkiyə ipək bağı” salınıb

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