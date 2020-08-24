В оказании одной из услуг ASAN возникла проблема

Выдача сертификата "ASAN imza" будет возобновлена в конце августа-начале сентября

Возникла проблема в оказании одной из услуг в центрах "ASAN xidmət".

Как сообщает Report, приостановлена выдача сертификатов "ASAN imza". Несмотря на возможность занять посредством мобильного приложения "ASAN xidmət" очередь в онлайн-режиме, гражданам сообщают в центрах "ASAN xidmət" о временном приостановлении оказания данной услуги.

Подчеркивается, что выдача сертификата "ASAN imza" будет возобновлена в конце августа-начале сентября.

Стоит отметить, что данную услугу в центрах "ASAN xidmət" оказывают сотрудники Государственной налоговой службы при Министерстве экономики. В Государственной налоговой службе Report сообщили, что этот вопрос уточняется.