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Report Georgia

В оказании одной из услуг ASAN возникла проблема 

В оказании одной из услуг ASAN возникла проблема  Выдача сертификата "ASAN imza" будет возобновлена в конце августа-начале сентября
Внутренняя политика
24 августа 2020 г. 16:27
В оказании одной из услуг ASAN возникла проблема 
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Возникла проблема в оказании одной из услуг в центрах "ASAN xidmət".

Как сообщает Report, приостановлена выдача сертификатов "ASAN imza". Несмотря на возможность занять посредством мобильного приложения "ASAN xidmət" очередь в онлайн-режиме, гражданам сообщают в центрах "ASAN xidmət" о временном приостановлении оказания данной услуги.

Подчеркивается, что выдача сертификата "ASAN imza" будет возобновлена в конце августа-начале сентября.

Стоит отметить, что данную услугу в центрах "ASAN xidmət" оказывают сотрудники Государственной налоговой службы при Министерстве экономики. В Государственной налоговой службе Report сообщили, что этот вопрос уточняется.

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Версия на азербайджанском языке ASAN-da xidmətlərdən birinin göstərilməsində problem yaranıb

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