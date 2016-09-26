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    В ОИК №106 проголосовал 106-летний избиратель - ФОТО

    За голосованием следят 382 наблюдателя

    Товуз. 26 сентября. REPORT.AZ/ На избирательных участках Товуз-Газах-Агстафинской окружной избирательной комиссии (ОИК) №106 наблюдается высокая избирательная активность. 

    Как сообщает западное бюро Report, на 37 участках ОИК зарегистрированы 46 934 избирателя. На 8 участках установлены веб-камеры. 

    За голосованием следят 382 наблюдателя. Самому пожилому избирателю округа 106 лет. Жительница села Камуна Газахского района Сакина Нуриева зарегистрирована на избирательном участке №32. 

    На двух участках проводится exit-poll.

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