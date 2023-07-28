В Огузском и Шекинском районах будет построено Алиджанчайское водохранилище

На территории Огузского и Шекинского районов будет построено Алиджанчайское водохранилище.

На территории Огузского и Шекинского районов будет построено Алиджанчайское водохранилище.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение о строительстве Алиджанчайского водохранилища.

Распоряжение подписано в соответствии с "Планом мероприятий по обеспечению рационального использования водных ресурсов на 2020-2022 годы", утвержденным распоряжением президента Азербайджанской Республики от 27 июля 2020 года номер 2178, в целях увеличения водных ресурсов в стране, улучшения обеспечения населения питьевой водой, поощрения создания современных хозяйств на пригодных для возделывания землях и поддержки занятости населения.

Согласно распоряжению, Государственному агентству водных ресурсов Азербайджана поручено обеспечить принятие соответствующих мер в связи со строительством водохранилища Алиджанчай и провести приоритизацию по населенным пунктам, которые будут обеспечены питьевой водой в результате строительства Алиджанчайского водохранилища, и посевным площадям, которые планируется обеспечить оросительной водой, и в 5-месячный срок представить Комиссии, созданной распоряжением президента Азербайджанской Республики "О мерах по обеспечению рационального использования водных ресурсов" от 15 апреля 2020 года номер 1986 (далее – Комиссия), предложения, согласованные с Министерством сельского хозяйства Азербайджанской Республики, Министерством экономики Азербайджанской Республики и соответствующими местными органами исполнительной власти.

Министерству экономики Азербайджанской Республики, Министерству экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики, Министерству сельского хозяйства Азербайджанской Республики, Министерству по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики, Исполнительной власти города Шеки, Исполнительной власти Огузского района и другим соответствующим государственным органам (структурам) поручено принять необходимые меры по решению вопросов, вытекающих из строительства Алиджанчайского водохранилища.

Комиссия должна решить вопросы по координации мер, предусмотренных в частях 2 и 3 настоящего распоряжения.

Министерству финансов Азербайджанской Республики и Министерству экономики Азербайджанской Республики поручено принять соответствующие необходимые меры для финансирования строительства водохранилища, указанного в части 1 настоящего распоряжения, в текущем году и в предстоящие годы.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.