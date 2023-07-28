О нас

В Огузском и Шекинском районах будет построено Алиджанчайское водохранилище

В Огузском и Шекинском районах будет построено Алиджанчайское водохранилище На территории Огузского и Шекинского районов будет построено Алиджанчайское водохранилище.
Внутренняя политика
28 июля 2023 г. 18:36
В Огузском и Шекинском районах будет построено Алиджанчайское водохранилище

На территории Огузского и Шекинского районов будет построено Алиджанчайское водохранилище.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение о строительстве Алиджанчайского водохранилища.

Распоряжение подписано в соответствии с "Планом мероприятий по обеспечению рационального использования водных ресурсов на 2020-2022 годы", утвержденным распоряжением президента Азербайджанской Республики от 27 июля 2020 года номер 2178, в целях увеличения водных ресурсов в стране, улучшения обеспечения населения питьевой водой, поощрения создания современных хозяйств на пригодных для возделывания землях и поддержки занятости населения.

Согласно распоряжению, Государственному агентству водных ресурсов Азербайджана поручено обеспечить принятие соответствующих мер в связи со строительством водохранилища Алиджанчай и провести приоритизацию по населенным пунктам, которые будут обеспечены питьевой водой в результате строительства Алиджанчайского водохранилища, и посевным площадям, которые планируется обеспечить оросительной водой, и в 5-месячный срок представить Комиссии, созданной распоряжением президента Азербайджанской Республики "О мерах по обеспечению рационального использования водных ресурсов" от 15 апреля 2020 года номер 1986 (далее – Комиссия), предложения, согласованные с Министерством сельского хозяйства Азербайджанской Республики, Министерством экономики Азербайджанской Республики и соответствующими местными органами исполнительной власти.

Министерству экономики Азербайджанской Республики, Министерству экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики, Министерству сельского хозяйства Азербайджанской Республики, Министерству по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики, Исполнительной власти города Шеки, Исполнительной власти Огузского района и другим соответствующим государственным органам (структурам) поручено принять необходимые меры по решению вопросов, вытекающих из строительства Алиджанчайского водохранилища.

Комиссия должна решить вопросы по координации мер, предусмотренных в частях 2 и 3 настоящего распоряжения.

Министерству финансов Азербайджанской Республики и Министерству экономики Азербайджанской Республики поручено принять соответствующие необходимые меры для финансирования строительства водохранилища, указанного в части 1 настоящего распоряжения, в текущем году и в предстоящие годы.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Oğuz və Şəki rayonları ərazisində Əlicançay su anbarı tikiləcək

Другие новости из категории

В Национальной Академии наук создана комиссия по топонимам в Западном Азербайджане
ФотоВ Национальной Академии наук создана комиссия по топонимам в Западном Азербайджане
28 июля 2023 г. 18:25
Пять вице-президентов Госнефтекомпании Азербайджана освобождены от занимаемых должностей
Пять вице-президентов Госнефтекомпании Азербайджана освобождены от занимаемых должностей
28 июля 2023 г. 18:04
Назначены семь новых вице-президентов SOCAR
Назначены семь новых вице-президентов SOCAR
28 июля 2023 г. 17:59
Внесены изменения в состав комиссии по Премии Гейдара Алиева
Внесены изменения в состав комиссии по Премии Гейдара Алиева
28 июля 2023 г. 14:51
Утвержден новый состав Комиссии по Государственным премиям в области науки, техники, архитектуры, культуры и литературы
Утвержден новый состав Комиссии по Государственным премиям в области науки, техники, архитектуры, культуры и литературы
28 июля 2023 г. 14:38
В состав Межведомственной комиссии по охране государственной тайны внесены изменения
В состав Межведомственной комиссии по охране государственной тайны внесены изменения
28 июля 2023 г. 14:34
Изменен перечень документов, необходимых для назначения пособий, пенсий и компенсаций
Изменен перечень документов, необходимых для назначения пособий, пенсий и компенсаций
28 июля 2023 г. 13:22
Мовлуд Сулейманлы награжден орденом Шараф
Мовлуд Сулейманлы награжден орденом "Шараф"
27 июля 2023 г. 15:05
Обеспечен переход через ППП Лачын нуждающихся в медпомощи армянских жителей Карабаха
ФотоОбеспечен переход через ППП "Лачын" нуждающихся в медпомощи армянских жителей Карабаха
27 июля 2023 г. 13:41
В Азербайджане повысят нижний предел возрастного ценза для медиаторов
В Азербайджане повысят нижний предел возрастного ценза для медиаторов
27 июля 2023 г. 12:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi