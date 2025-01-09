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В Огузе состоялась встреча с удинской общиной

В Огузе состоялась встреча с удинской общиной В Огузе состоялась встреча с проживающей на данной территории удинской общиной.
Внутренняя политика
9 января 2025 г. 00:09
В Огузе состоялась встреча с удинской общиной

В Огузе состоялась встреча с проживающей в районе удинской общиной.

Как сообщает северо-западное бюро Report, сначала было зачитано поздравление президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю Рождества.

Затем участники встречи в своих выступлениях отметили высокий уровень толерантности в Огузском районе, а также рассказали, что здесь на протяжении столетий в мире и спокойствии проживают азербайджанцы и представители разных конфессий и народностей, в том числе лезгины, удины, грузины, евреи, русские.

В ходе мероприятия также были заслушаны обращения членов общины, в основном касающиеся проблем занятости.

Для оперативного решения поднятых вопросов профильным ведомствам были даны соответствующие поручения.

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Версия на азербайджанском языке ФотоOğuzda yaşayan udi icması ilə görüş keçirilib

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