В Огузе состоялась встреча с удинской общиной

В Огузе состоялась встреча с проживающей на данной территории удинской общиной.

В Огузе состоялась встреча с проживающей в районе удинской общиной.

Как сообщает северо-западное бюро Report , сначала было зачитано поздравление президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю Рождества.

Затем участники встречи в своих выступлениях отметили высокий уровень толерантности в Огузском районе, а также рассказали, что здесь на протяжении столетий в мире и спокойствии проживают азербайджанцы и представители разных конфессий и народностей, в том числе лезгины, удины, грузины, евреи, русские.

В ходе мероприятия также были заслушаны обращения членов общины, в основном касающиеся проблем занятости.

Для оперативного решения поднятых вопросов профильным ведомствам были даны соответствующие поручения.