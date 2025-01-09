В Огузе состоялась встреча с удинской общиной

В Огузе состоялась встреча с проживающей в районе удинской общиной.
Как сообщает северо-западное бюро
Затем участники встречи в своих выступлениях отметили высокий уровень толерантности в Огузском районе, а также рассказали, что здесь на протяжении столетий в мире и спокойствии проживают азербайджанцы и представители разных конфессий и народностей, в том числе лезгины, удины, грузины, евреи, русские.
В ходе мероприятия также были заслушаны обращения членов общины, в основном касающиеся проблем занятости.
Для оперативного решения поднятых вопросов профильным ведомствам были даны соответствующие поручения.