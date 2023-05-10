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В Огузе отметили 100-летие со дня рождения Гейдара Алиева

В Огузе отметили 100-летие со дня рождения Гейдара Алиева В Огузском районе отметили 100-летие со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева
Внутренняя политика
10 мая 2023 г. 15:05
В Огузе отметили 100-летие со дня рождения Гейдара Алиева

В Огузском районе отметили 100-летие со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает северо-западное бюро Report, глава исполнительной власти района Эйваз Гурбанов, депутат Милли Меджлиса Агия Нахчыванлы, сотрудники правоохранительных органов, родители шехидов, ветераны, представители управлений, учреждений и общественности района посетили памятник великому лидеру в парке Гейдара Алиева. Они почтили светлую память общенационального лидера, возложив к его памятнику цветы.

Затем в Культурном центре состоялось мероприятие, посвященное столетию со дня рождения общенационального лидера.

Глава исполнительной власти района выступил с докладом о жизни и политической деятельности Гейдара Алиева.

В завершение был продемонстрирован видеоролик, рассказывающий о жизни великого лидера.

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Версия на азербайджанском языке ФотоOğuzda Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi qeyd olunub

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