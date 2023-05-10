В Огузе отметили 100-летие со дня рождения Гейдара Алиева

В Огузском районе отметили 100-летие со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева

В Огузском районе отметили 100-летие со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает северо-западное бюро Report, глава исполнительной власти района Эйваз Гурбанов, депутат Милли Меджлиса Агия Нахчыванлы, сотрудники правоохранительных органов, родители шехидов, ветераны, представители управлений, учреждений и общественности района посетили памятник великому лидеру в парке Гейдара Алиева. Они почтили светлую память общенационального лидера, возложив к его памятнику цветы.

Затем в Культурном центре состоялось мероприятие, посвященное столетию со дня рождения общенационального лидера.

Глава исполнительной власти района выступил с докладом о жизни и политической деятельности Гейдара Алиева.

В завершение был продемонстрирован видеоролик, рассказывающий о жизни великого лидера.