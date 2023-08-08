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Созданы условия для свободного перехода гражданских армян через ППП в Лачыне в сопровождении МККК

Созданы условия для свободного перехода гражданских армян через ППП в Лачыне в сопровождении МККК 8 августа на погранично-пропускном пункте “Лачын” в очередной раз обеспечен свободный проезд лиц армянского происхождения в направлении Ханкенди-Горус в сопровождении сотрудников Международного Комитета Красного Креста (МККК).
Внутренняя политика
8 августа 2023 г. 13:16
Созданы условия для свободного перехода гражданских армян через ППП в Лачыне в сопровождении МККК

8 августа на погранично-пропускном пункте “Лачын” в очередной раз обеспечен свободный проезд лиц армянского происхождения в направлении Ханкенди-Горус в сопровождении сотрудников Международного Комитета Красного Креста (МККК).

Как сообщает Report, лица армянского происхождения беспрепятственно проходят через ППП после проверки документов.

Это еще раз свидетельствует об отсутствии каких-либо препятствий и трудностей в прохождении через ППП и в очередной раз доказывает, что утверждения Армении о блокаде Азербайджаном Лачынской дороги являются ложью и клеветой.

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Версия на английском языке Civilian Armenians pass freely through border checkpoint in Lachin - VIDEO
Версия на азербайджанском языке Mülki ermənilərin BQXK vasitəsilə Laçındakı sərhəd-buraxılış məntəqəsindən sərbəst keçidinə növbəti dəfə şərait yaradılıb - VİDEO

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