Созданы условия для свободного перехода гражданских армян через ППП в Лачыне в сопровождении МККК

8 августа на погранично-пропускном пункте “Лачын” в очередной раз обеспечен свободный проезд лиц армянского происхождения в направлении Ханкенди-Горус в сопровождении сотрудников Международного Комитета Красного Креста (МККК).

8 августа на погранично-пропускном пункте “Лачын” в очередной раз обеспечен свободный проезд лиц армянского происхождения в направлении Ханкенди-Горус в сопровождении сотрудников Международного Комитета Красного Креста (МККК).

Как сообщает Report, лица армянского происхождения беспрепятственно проходят через ППП после проверки документов.

Это еще раз свидетельствует об отсутствии каких-либо препятствий и трудностей в прохождении через ППП и в очередной раз доказывает, что утверждения Армении о блокаде Азербайджаном Лачынской дороги являются ложью и клеветой.