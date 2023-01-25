В Общине Западного Азербайджана прошли заключительные обсуждения по "Концепции возвращения"

В Общине Западного Азербайджана прошли заключительные обсуждения по "Концепции возвращения".

В Общине Западного Азербайджана прошли заключительные обсуждения по "Концепции возвращения".

Об этом Report сообщили в пресс-службе Общины Западного Азербайджана.

В ходе обсуждений, состоявшихся 24 января с участием представителей основных органов Общины, был обсужден проект Концепции, в текст были внесены поправки и дополнения.

Секретариату было поручено завершить работу по редактированию проекта Концепции.

На сегодняшнем заседании правления Общины будет рассмотрен проект "Концепции возвращения".