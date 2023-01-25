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В Общине Западного Азербайджана прошли заключительные обсуждения по "Концепции возвращения"

В Общине Западного Азербайджана прошли заключительные обсуждения по "Концепции возвращения" В Общине Западного Азербайджана прошли заключительные обсуждения по "Концепции возвращения".
Внутренняя политика
25 января 2023 г. 10:12
В Общине Западного Азербайджана прошли заключительные обсуждения по Концепции возвращения

В Общине Западного Азербайджана прошли заключительные обсуждения по "Концепции возвращения".

Об этом Report сообщили в пресс-службе Общины Западного Азербайджана.

В ходе обсуждений, состоявшихся 24 января с участием представителей основных органов Общины, был обсужден проект Концепции, в текст были внесены поправки и дополнения.

Секретариату было поручено завершить работу по редактированию проекта Концепции.

На сегодняшнем заседании правления Общины будет рассмотрен проект "Концепции возвращения".

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