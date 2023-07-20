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В Общине Западного Азербайджана прошла встреча с журналистами по случаю Дня национальной прессы

В Общине Западного Азербайджана прошла встреча с журналистами по случаю Дня национальной прессы В Общине Западного Азербайджана прошла встреча с журналистами по случаю 22 июля - Дня национальной прессы.
Внутренняя политика
20 июля 2023 г. 18:36
В Общине Западного Азербайджана прошла встреча с журналистами по случаю Дня национальной прессы

В Общине Западного Азербайджана прошла встреча с журналистами по случаю 22 июля - Дня национальной прессы.

Как сообщает Report, председатель Общины Западного Азербайджана Азиз Алекперли поздравил представителей медиа с Днем национальной прессы, пожелал успехов в будущей деятельности.

Говоря о значимой роли СМИ в доведении до сведения мировой общественности реалий Западного Азербайджана, представитель структуры выразил уверенность, что и впредь будет продолжено эффективное сотрудничество с прессой в вопросе освещения деятельности Общины.

В завершение были награждены журналисты, сотрудничающие с Общиной Западного Азербайджана.

Среди награжденных – корреспондент Информационного агентства Report Айсель Мамедова.

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Версия на английском языке ФотоMeeting with journalists held in Community of Western Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоQərbi Azərbaycan İcmasında Milli Mətbuat Günü münasibətilə jurnalistlərlə görüş olub

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