В Общине Западного Азербайджана прошла встреча с журналистами по случаю Дня национальной прессы

В Общине Западного Азербайджана прошла встреча с журналистами по случаю 22 июля - Дня национальной прессы.

В Общине Западного Азербайджана прошла встреча с журналистами по случаю 22 июля - Дня национальной прессы.

Как сообщает Report, председатель Общины Западного Азербайджана Азиз Алекперли поздравил представителей медиа с Днем национальной прессы, пожелал успехов в будущей деятельности.

Говоря о значимой роли СМИ в доведении до сведения мировой общественности реалий Западного Азербайджана, представитель структуры выразил уверенность, что и впредь будет продолжено эффективное сотрудничество с прессой в вопросе освещения деятельности Общины.

В завершение были награждены журналисты, сотрудничающие с Общиной Западного Азербайджана.

Среди награжденных – корреспондент Информационного агентства Report Айсель Мамедова.