В Общине Западного Азербайджана прошла встреча с журналистами по случаю Дня национальной прессы

В Общине Западного Азербайджана прошла встреча с журналистами по случаю 22 июля - Дня национальной прессы.
Как сообщает Report, председатель Общины Западного Азербайджана Азиз Алекперли поздравил представителей медиа с Днем национальной прессы, пожелал успехов в будущей деятельности.
Говоря о значимой роли СМИ в доведении до сведения мировой общественности реалий Западного Азербайджана, представитель структуры выразил уверенность, что и впредь будет продолжено эффективное сотрудничество с прессой в вопросе освещения деятельности Общины.
В завершение были награждены журналисты, сотрудничающие с Общиной Западного Азербайджана.
Среди награжденных – корреспондент Информационного агентства Report Айсель Мамедова.