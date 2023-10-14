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В Общине Западного Азербайджана отвергли обвинения ПАСЕ в адрес Азербайджана

В Общине Западного Азербайджана отвергли обвинения ПАСЕ в адрес Азербайджана Община Западного Азербайджана отвергает обвинения, принятые Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) против Азербайджана 12 октября.
Внутренняя политика
14 октября 2023 г. 11:28
В Общине Западного Азербайджана отвергли обвинения ПАСЕ в адрес Азербайджана

Община Западного Азербайджана отвергает обвинения, выдвинутые Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) в отношении Азербайджана 12 октября.

Как передает Report, в заявлении Общины говорится:

"Жаль, что ПАСЕ, говоря о возвращении армян в Карабах, об охране армянского культурного наследия, не призвала саму Армению создать условия для возвращения азербайджанцев, защитить культурное наследие азербайджанского народа, не потребовала освобождения военных преступников, виновных в Ходжалинской трагедии, а также не затронула вопрос пропавших без вести 4 тысяч азербайджанцев".

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