В Общине Западного Азербайджана отвергли обвинения ПАСЕ в адрес Азербайджана

Община Западного Азербайджана отвергает обвинения, принятые Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) против Азербайджана 12 октября.

Община Западного Азербайджана отвергает обвинения, выдвинутые Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) в отношении Азербайджана 12 октября.

Как передает Report, в заявлении Общины говорится:

"Жаль, что ПАСЕ, говоря о возвращении армян в Карабах, об охране армянского культурного наследия, не призвала саму Армению создать условия для возвращения азербайджанцев, защитить культурное наследие азербайджанского народа, не потребовала освобождения военных преступников, виновных в Ходжалинской трагедии, а также не затронула вопрос пропавших без вести 4 тысяч азербайджанцев".