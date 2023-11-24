В Общине Западного Азербайджана назвали лицемерием попытки Армении раздуть вопрос о правах армян Карабаха

В Общине Западного Азербайджана назвали проявлением лицемерия и дискриминации попытки Армении раздуть вопрос о правах армян Карабаха, при этом игнорируя факты нарушения прав западных азербайджанцев.

В Общине Западного Азербайджана назвали проявлением лицемерия и дискриминации попытки Армении раздуть вопрос о правах армян Карабаха, при этом игнорируя факты нарушения прав западных азербайджанцев.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении общины.

"Заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян заявил, что необходимо запустить международный механизм в вопросе прав жителей Карабаха армянского происхождения. Он также вновь озвучил известную позицию Еревана по вопросу возвращения азербайджанцев в Армению. Считаем проявлением лицемерия и дискриминации попытки Армении раздуть вопрос о правах армян Карабаха, при этом игнорируя факты нарушения прав западных азербайджанцев", - говорится в заявлении.