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В Общине Западного Азербайджана назвали лицемерием попытки Армении раздуть вопрос о правах армян Карабаха

В Общине Западного Азербайджана назвали лицемерием попытки Армении раздуть вопрос о правах армян Карабаха В Общине Западного Азербайджана назвали проявлением лицемерия и дискриминации попытки Армении раздуть вопрос о правах армян Карабаха, при этом игнорируя факты нарушения прав западных азербайджанцев.
Внутренняя политика
24 ноября 2023 г. 12:09
В Общине Западного Азербайджана назвали лицемерием попытки Армении раздуть вопрос о правах армян Карабаха

В Общине Западного Азербайджана назвали проявлением лицемерия и дискриминации попытки Армении раздуть вопрос о правах армян Карабаха, при этом игнорируя факты нарушения прав западных азербайджанцев.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении общины.

"Заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян заявил, что необходимо запустить международный механизм в вопросе прав жителей Карабаха армянского происхождения. Он также вновь озвучил известную позицию Еревана по вопросу возвращения азербайджанцев в Армению. Считаем проявлением лицемерия и дискриминации попытки Армении раздуть вопрос о правах армян Карабаха, при этом игнорируя факты нарушения прав западных азербайджанцев", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке İcma: "Ermənistanın Qarabağ ermənilərinin hüquqları məsələsini qabartması riyakarlıqdır"

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