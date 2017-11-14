В новый состав госкомиссии по языку не вошла часть бывших членов - СПИСОК

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ В новый состав Государственной комиссии Азербайджанской Республики по языку не вошла часть бывших членов.

Как сообщает Report, в составе утвержденной распоряжением президента Ильхама Алиева Комиссии нет имен бывшего министра образования Мисира Марданова, посла Азербайджана в России, бывшего министра культуры Полада Бюльбюль-оглы, народного поэта Фикрета Годжи, писателя Акрама Айлисли, бывшего гендиректора издательско-полиграфического объединения "Энциклопедия Азербайджана" Исмаила Велиева, бывшей заведующей гуманитарным отделом Администрации президента Фатмы Абдуллазаде, бывшего депутата Милли Меджлиса Низами Худиева, бывшего заведующего отделом по работе с территориальными органами управления Администрации президента Юсифа Гумбатова.

На их места назначены новые члены.

Отметим, что некоторые из бывших членов состава Комиссии по языку скончались.